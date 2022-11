UITTIPS. Dag van de Wetenschap, lichtparcours in Brugge en theater voor het hele gezin!

Dag van de Wetenschap

27/11

Zondag gooien meer dan honderd musea, kennis-en onderzoeksinstellingen, STEM-academies en bedrijven in heel Vlaanderen hun deuren open voor nieuwsgierige bezoekers. In Sint-Niklaas beleef je pret met printers, want dankzij de 3D-printer mag je met je eigen geprinte ontwerp op zak weer naar huis. In het UZ Gent gaan pralines onder de MRI-scanner, en bekijk je de binnenkant - vooraleer er de lekkerste uit te kiezen, uiteraard. Je leert daarbij hoe je de binnenkant van een mens (of een praline) in beeld kan brengen. En in het pas heropende KMSKA kan je een praatje slaan met de wetenschappers van het Ensor research Project. Ze bekijken de schilderijen van Ensor onder UV-licht en komen zo meer te weten over de vernislagen, ondertekeningen en de structuur van het schilderij. Meer, veel meer? Ontdek het programma en besef dat wetenschap echt overal is.

Tje en The Christian Club

29/11

Dubbel prijs! Zeg niet: ‘zomaar een muziekje’, tegen de muziek van Tje. Trek daarentegen een extra trui aan in het RITCS-café, want de rillingen zullen je over het lijf lopen wanneer zangeres Lindy begint te zingen. Met dromerige gitaartunes op de achtergrond vormt Tje de perfecte soundscape bij het vallen van de avond op een herfstige dag. Daarna is het de beurt aan The Christian Club, dat helemaal uit het verre Brugge naar Brussel afzakt om ons te verblijden met zijn gitaar, contrabas en meeslepende teksten. Of ze zich door de Heer laten inspireren valt nog af te wachten, maar de muziek van deze alternatieve band brengt ons in ieder geval in hemelse sferen. Hoe mooi kan een dinsdagavond worden - zeker wanneer al dit muzikale lekkers gratis is!

De familie Grrr

nog t.e.m. 3/12

Net zoals vele andere families is de familie Grrr een oersaai en doodgewoon gezin. Of lijkt dat maar zo? Vliegen de ontbijtborden ook bij andere families door de lucht? En begint het bij andere families ook te stinken net voor bedtijd? Of is de familie Grrr toch ongewoon? Het thema van de ‘echtscheiding’ lijkt misschien niet meteen vrolijke theaterstof, maar in handen van auteur Suzanne Grotenhuis en regisseur Suze Milius valt er toch wel wat te lachen. Heel wat kinderen krijgen immers met een scheiding te maken - Milius en Grotenhuis tonen hoe een kind daar weerbaar mee kan omgaan. ‘De familie Grrr’ is een heldhaftig, grappig en beeldend verhaal - soms zo spannend dat je even je adem moet inhouden.

Wintergloed

nog t.e.m. 8/01

Nu de dagen kort en de avonden lang en donker zijn, pakt Brugge opnieuw uit met een lichtparcours in de stad. Tijdens ‘Wintergloed’ kan je acht verschillende installaties en kunstwerken bewonderen. De Lichtbelevingswandeling draait dit jaar volledig rond ‘Awakening’ of ‘Ontwaken’. En dat zijn niet de enige lichtbronnen: al wandelend geniet je ook van de kerst- en winterversieringen die overal in de stad hangen te blinken, met meer dan 500 (!) versierde kerstbomen.

Shin Hanga

nog t.e.m. 15/01/23

In 2016-2017 liep in het Brusselse Koninklijk Museum voor Kunst & Geschiedenis (KMKG) een tentoonstelling over Japanse traditionele prentkunst of ukiyo-e. Vandaag kan je in datzelfde museum een ‘vervolg’ op die expo zien: de evolutie van die verfijnde kunst in de vernieuwingsbeweging van begin de twintigste eeuw. ‘Shin hanga’ (letterlijk vertaald: nieuwe prentkunst) laat de meeste klassieke thema’s aan bod komen (landschappen, vrouwen, kabuki-acteurs en bloem- en vogeltekeningen) maar weerspiegelt ook de modernisering van Japan.

