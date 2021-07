Trainer van ‘Friends’-aapje hekelt uitspraken van David Schwimmer: «Hij was er gewoon jaloers op»

Mike Morris, de trainer van de kapucijnaapjes die Marcel speelden in ‘Friends’, heeft gereageerd op de opmerkingen van acteur David Schwimmer dat die zijn harige tegenspelers vervelend vond. Volgens de trainer lag Schwimmer zelf aan de basis van hun onaangename samenwerking.

Aapje Marcel was als komische tegenhanger van de geeky Ross een graag gezien personage tijdens het eerste seizoen van ‘Friends’. Maar acteur David Schwimmer kon minder lachen om zijn beestachtige collega’s, liet hij zich ontvallen in de ‘Friends’-reünie. Zo zei hij dat Marcel, die afwisselend gespeeld werd door aapjes Katie en Monkey, de intens gerepeteerde opnames vaak verpestte met door acties slecht te timen. Ook zou het aapje zijn «vuile handen» aan hem hebben afgeveegd nadat hij levende insecten te eten kreeg van trainer Morris. «Het was tijd voor Marcel om op te rotten!», aldus Schwimmer tijdens de reünie-special.

Die uitspraken zijn volgens Mike Morris «leugens» en «kwetsend». De dierentemmer meent dat de 54-jarige acteur moeilijk kon verkroppen dat Marcel steeds succesvoller werd. «De eerste paar afleveringen ging alles goed, maar daarna begonnen meer mensen te lachen om de aap. Ik denk dat Schwimmer jaloers werd dat mensen niet meer om hem lachten», klinkt het in een interview met The Sun. «Het gelach met de apen haalde hem ook uit zijn concentratie. Daarna leek het alsof hij een beetje bitter was dat de apen erbij waren, wat ze ook aanvoelden.»

Weigerde met hen te repeteren

De relatie tussen Schwimmer en Katie en Monkey verzuurde, wat het werk lastiger maakte. «Hij wilde niet meer met hen repeteren. We moesten alles met het aapje alleen doen. Als Schwimmer dan binnenkwam, veranderde alles en ging het moeilijk. Het kwam tot op het punt waarop hij het echt kwalijk nam dat het dier er was, hij had er duidelijk een probleem mee.» Met Jennifer Aniston en Matt LeBlanc hadden de aapjes daarentegen wel een goeie klik, meent Morris.

Wat Schwimmers uitspraken volgens Morris nog erger maakt, is dat aapje Monkey recent aan kanker overleed. «Dus Schwimmer sprak ook nog eens slecht over een dode. Ik vind het verwerpelijk dat hij na zoveel jaren nog steeds zulke dingen over haar heeft gezegd.»