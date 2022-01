Tinne Oltmans ziet er plots helemaal anders uit: «Staat je zo goed!» (foto)

Actrice en zangeres Tinne Oltmans heeft zich een compleet andere look aangemeten. Ze heeft haar kapsel gekleurd in een wel héél opvallende tint...

De 29-jarige ‘Lisa’-actrice deelde donderdag een foto op Instagram vanuit Restaurant Bia Mara in Antwerpen. «Vijf euro voor een stout mokke. Dat valt nog wel mee», knipoogt ze erbij.

Complimenten

Wat meteen opvalt, is dat haar kapsel plots paars is. Gewaagd, maar best leuk. Dat vinden haar volgers ook, die overenthousiast reageren op haar ‘metamorfose’. «Je haar ziet er echt supermooi uit», «Tof je haar. Eens iets anders is altijd is leuk hé», «Oh mijn God, paars staat je zo goed», en «Je straalt», is de algemene teneur.