Tinne Oltmans heeft een relatie met ‘Lisa’-collega: «Ik zag ze hand in hand lopen»

Actrice en zangeres Tinne Oltmans is naar verluidt samen met ‘Lisa’-tegenspeler Oscar Willems. Dat lezen we in Dag Allemaal.

In de VTM-reeks ‘Lisa’ vormen Lisa (Tinne Oltmans, 29) en Jonas (Oscar Willems, 32) een koppel en zijn ze zelfs getrouwd. Toen ze elkaar het jawoord gaven, viel het meerdere kijkers op dat de kus die daarop volgde wel héél passioneel was.

Samen naar de Carrefour

In de Facebookgroep ‘Lisa telenovelle Vtm Fangroep’ schrikken ze daar niet van. Heel wat fans menen immers te weten dat ze in het echte leven ook een relatie hebben. «Wist iemand dat Lisa en Jonas ook in het echt een koppel zijn? Ik zag ze hand in hand lopen», klinkt het daar. «Ja, die twee zijn ook in het echt een koppel, al een tijdje zelfs», antwoordt een andere diehardfan daarop. «Ik heb ze ook gezien, aan de Carrefour in de Lange Lozanastraat in Antwerpen. Als ze de winkel binnengaan, laten ze elkaar los», reageert nog iemand anders.

Tinne en Oscar reppen er zelf echter met geen woord over. VTM bevestigt noch ontkent het nieuws. «Tinne en Oscar zelf gaan daar geen commentaar opgeven», lezen we in Dag Allemaal.

Juan Gerlo

Het zou de tweede keer zijn dat Tinne iets begint met een tegenspeler. Zo was ze sinds 2015 tot vorig jaar samen met Juan Gerlo (31), haar collega in de Ketnet-serie ‘Ghost Rockers’.