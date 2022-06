Tine Embrechts verbaast volgers in badpak: «Wat een figuur, en dat na vier kinderen!» (foto)

Vorig jaar behaalde ze een nieuwe topscore in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, dit jaar werd ze ontmaskerd als Flamme Fatale in ‘The Masked Singer’, en ook in ‘De Ideale Wereld’ zie je Tine Embrechts regelmatig aan het werk. In badpak poseren hoort daar normaal niet bij, maar deze keer maakte ze een uitzondering voor Billie, een lifestylemagazine van Het Nieuwsblad.

Waterrat

De 47-jarige actrice en presentatrice praat daarin over hoe hard ze kan genieten van zwemmen en poseerde in badpak voor de cameralens. «Nooit echt de ambitie gehad om een badpakkenmodel te worden... Wel altijd al een waterrat geweest, en dus sprong ik met veel plezier voor Billie het water in om het over de zomer en het weldadige gevoel van zwemmen in natuurlijk water te hebben», schrijft ze op Instagram naast een foto uit de shoot.

Perfectie

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden. «Je ziet er fantastisch uit», «Tine, wees niet zo bescheiden. Je bent een perfect badpakkenmodel, want je bent een bloedmooie vrouw», «Amai zeg, heel mooie foto! Je mag fier zijn op hoe je eruitziet!», «Geweldig mooie vrouw! Wat een figuur, en dat na vier kinderen. Proficiat!», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.