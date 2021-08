'Temptation'-Yasmine reageert op geruchten na DEZE foto: «Ben je zwanger?»

Yasmine Pierards, die we kennen van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach’, kreeg bij een foto plots de vraag of ze zwanger is. Daar gaf ze een duidelijk antwoord op.

De 24-jarige ‘Temptation’-verleidster vertoeft momenteel in Spanje en maakte daar een selfie in de badkamer. Enkele volgers maakten zich de bedenking of ze zwanger is.

Buikje

Daarop begonnen andere volgers te reageren. «Dus iedereen met een buikje is zwanger?», «Doe even normaal!», en «Sorry, maar ik weet niet hoe sommigen hier denken dat ze zwanger is. Voor zo’n lichaam als dat van haar zou ik meteen tekenen», lezen we onder meer.

Gedaan met de roddels

Yasmine bracht dan maar zelf duidelijkheid. «Ik ben niet zwanger, mensen. Stop met roddelen!», schrijft ze.