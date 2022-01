‘Temptation’-Shallie overladen met complimenten op bikinifoto: «Je mag trots zijn op je lichaam!»

Shallie Abbiusi, die als single meedeed in ‘Temptation Island’, heeft enkele foto’s gedeeld waarin ze in bikini poseert. Haar volgers sparen de superlatieven niet.

Enkele maanden geleden kreeg Shallie heel wat ongepaste reacties over haar lichaam toen ze met Efrain uit ‘Temptation Island’ een fotoshoot deed. «Afschuwelijk en val eens af», en «Tijd om naar de fitness te gaan. Veel te dik», klonk het onder meer. Ze liet de kritiek niet aan haar hart komen, maar waarschuwde wel voor wat dergelijke reactie teweeg kunnen brengen bij andere vrouwen en jonge meisjes die met hun zelfbeeld kampen.

Natuurlijke schoonheid

Dat dergelijke commentaren haar niet deren, bewees de 28-jarige laborante uit Rotselaar met enkele bikinifoto’s die ze maakte in Accra, de hoofdstad van Ghana. Haar volgers reageren lovend op de kiekjes. «Wat een lichaam», «Een echte vrouw», «Prachtig lichaam! Daar mag je oprecht super trots op zijn», «Natuurlijke schoonheid», en «Perfect lichaam, daar moet je niet aan twijfelen», lezen we onder meer in de reacties.

