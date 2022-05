‘Temptation’-Pommeline reageert op volger die na deze lingeriefoto opmerkt dat ze «bijgekomen» is

Pommeline Tillière deelde gisteren een foto waarop ze in pikante lingerie poseert. Een volger vond dat ze de laatste tijd bijgekomen was. Pommeline nam de tijd om daar toch even op te reageren.

Pommeline kennen we vooral van haar deelname aan ‘Temptation Island’ in 2017. De 28-jarige tattoo-artieste deelt regelmatig foto’s waarop ze in bikini of lingerie poseert. Ook gisteren was dat het geval, al merkte een volger iets op: «Precies bijgekomen», klonk het.

Weegschaal

De knappe blondine fronste de wenkbrauwen, maar reageerde heel eerlijk op de kritiek. «Ja, precies 10 kilogram om precies te zijn. Ik heb trouwens een weegschaal thuis, maar toch bedankt om het eens te melden voor het geval ik dat nog niet wist of zag. Trots op mijn lichaam! Ik ben een gezonde vrouw. Stop met bodyshamen», schreef ze.

Levensgenieter

Nadien deelde ze nog een voor-en-na-foto van drie jaar geleden en nu. «Toen woog ik tussen de 50 en 53 kilogram. Ik ging veel uit, was depressief, at weinig, had een ongezonde levensstijl, en trainde wel intensief, maar was ongelukkig met mezelf. Nu weeg ik tussen de 60 en 63 kilogram. Ik sport veel, heb een gezondere levensstijl, ben een levensgenieter, en ben gelukkiger met mezelf», luidt het.