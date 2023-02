‘Temptation’-Pommeline reageert BRILJANT op volger die vindt dat «ze dik geworden is»

Vorige maand kreeg Pommeline Tillière, die verleidster van dienst was in ‘Temptation Island 2017’, van enkele volgers te horen dat ze een babybuikje leek te hebben. De 28-jarige tattoo-artieste maakte meteen duidelijk dat ze niet in verwachting was.

Lingerieselfie

Gisteren maakte de knappe blondine een gelijkaardige situatie mee. Ze hield een fotoshoot en deelde een lingerieselfie van achter de schermen. Een volger voelde zich geroepen om «dik geworden zeg» te reageren op de foto. Pommeline liet de kritiek niet aan haar hart komen en antwoordde met een video waarin ze een broodje smos eet. «Heerlijk», geniet ze er zichtbaar van.

Ongezond eten

Achteraf kwam ze er nog even iets uitvoeriger op terug. «Ik zit daar dus niet mee in hé, dat mensen mij dik noemen. Ik hou van het leven én van eten. Ik ben gezond, maar af en toe mag je eens ongezond eten. Ik bedoel, je leeft maar één keer», klinkt het.