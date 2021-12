‘Temptation’-Joop en Chelsy al uit elkaar: «Er werd nog nooit zo hard op mijn hart getrapt»

Joop kennen we nog uit het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’. Daarin had hij een wel héél spannende dreamdate met Delphine, de ex-vriendin van Bert. Meer dan dat werd het uiteindelijk niet tussen de twee, maar later vond Joop wél de liefde bij verleidster Chelsy. Sinds 18 september vormden ze een koppel.

Bruut einde

Maar aan die relatie is nu een einde gekomen. Joop deelde dat aanvankelijk mee met een bericht op zijn Instagram Stories. «Helaas, het is gedaan. Vertrouw niemand die openheid afdwingt en het zelf niet doet. Later de uitleg... Er werd nog nooit zo hard op mijn hart getrapt, maar ik begrijp goed dat als je zelf niet durft te dromen waar je leven heen kan gaan, dat twijfel een killer is», klonk het.

Nadien bracht hij meer duidelijkheid in een video op Instagram. «Iets wat een mooie droom leek, is bruut ten einde gekomen. Gelukkig was er geen overspel in de relatie, maar ik ben wel helemaal verslagen van dit alles», legt hij uit.

Gekozen voor Athene

Chelsy heeft de afgelopen jaren immers een leven opgebouwd in Athene en wist niet hoe ze dit kon combineren met een leven met Joop. «Ik ben verliefd geworden op een hele mooie lieve vrouw, maar ze twijfelt nog zo hard over wat ze met haar leven wil. Zij heeft hier in Athene een leven opgebouwd - ze woont hier nu zo’n 3 à 4 jaar - en nu is ze hier terug. Ze weet eigenlijk niet wat ze met mij moet aanvangen. Terug naar België en daar een serieus leven opbouwen met mij? Of in Athene blijven en haar oude leven verder oppakken. (...) Op dit moment zijn we abrupt uit elkaar gegaan omdat ik mijn vlucht moest halen en zij in Athene bleef», zucht hij.

Begrip voor haar keuze

Toch neemt hij het Chelsy niet erg kwalijk en hoopt hij dat ze nog vrienden kunnen blijven. «Ik hoop dat Chelsy en ik straks gewoon nog fijn door één deur kunnen, ook al is mijn hart gebroken. Ook zij verdient liefde en respect. Zij heeft niets bewust gedaan. Als je in twijfel leeft, dan zijn heel veel dingen in het leven moeilijk. Dan is het heel gecompliceerd om keuzes te moeten maken. En als je de keuze moet maken om te leven in het leven dat je vroeger leuk vond of in het nieuwe leven waarvan je eigenlijk zoiets hebt van: ‘wil ik dit wel?’, dan heb je twijfel op twijfel», besluit hij.