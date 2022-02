‘Temptation’-Jolien deelt eerlijke foto van buik na twee zwangerschappen: «Ik ben er nog steeds onzeker over»

Jolien deed die in 2017 met Herbert mee aan ‘Temptation Island’. Intussen zijn ze nog steeds een gelukkig koppel en hebben ze samen twee kinderen, een zoontje Emilio en een dochtertje Ana Luisa.

Onzekerheid

De 27-jarige blondine deelde op Instagram een foto om aan te tonen welke impact haar twee zwangerschappen hebben gehad op haar lichaam. «Instagram vs Reality. Ik hou ervan om mama te zijn en ik hou van mijn lichaam. Maar ik ben nog steeds onzeker over mijn buik», schrijft ze erbij.

Moedig

Haar volgers vinden het erg moedig dat ze dat durft te laten zien. «Je ziet er perfect uit zoals je bent, dus laat die onzekerheid maar weg. Ik weeg 6 maanden na mijn bevalling nog altijd 10 kilogram meer dan ik voor mijn zwangerschap woog, maar so be it. Dat komt allemaal op zijn tijd in orde! Je hebt twee prachtkinderen op de wereld gezet, dat is wat telt», «Je bent prachtig! Doet zoveel mensen deugd dat je dit laat zien», en «Sterk dat je dit durft te delen», klinkt het onder meer in de reacties.

