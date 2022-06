‘Temptation’-Donna poseert in doorzichtige lingerie: «Ja, ik heb tepelplakkers aan» (foto)

Donna, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, schittert op Instagram in enkele lingeriesetjes van Hunkemöller. Ze krijgt het ene na het andere compliment van haar volgers.

Donna De Graef is het gezicht van de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller en deelt daarom regelmatig kiekjes waarin ze poseert in sierlijke outfits. Ook nu doet ze dat, in de doorschijnende ‘Power of Positivity’-collectie.

Tepels bedekken

De 26-jarige brunette uit Rumst kreeg meteen al heel wat vragen over hoe ze haar tepels camoufleerde. «Om een veelgestelde vraag te beantwoorden: ja, ik heb tepelplakkers aan», verduidelijkt ze.

Positieve reacties

Haar volgers steken hun enthousiasme over de foto’s niet onder stoelen of banken. «Wow, prachtig», «Knapperd», «Staat je goed», en «Super mooi», klinkt het onder meer in de reacties.

