‘Temptation’-Donna deelt eerlijke foto van acne in gezicht: «Voor mij is dit erg genoeg»

Donna, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, onthult op Instagram dat ze plots last heeft van acne. Hoewel ze er eerder nooit mee te maken kreeg, meent ze de oorzaak wel te kennen.

Donna nam vorig jaar met Nico deel aan het populaire verleidingsprogramma. De relatietest was niet geslaagd, want Nico dook in bed met Laure en Donna kreeg gevoelens voor Jimi. Uiteindelijk ging het koppel dan ook uit elkaar.

Mondmasker dragen

Nu, een half jaar later, laat de 26-jarige brunette uit Rumst nog eens van zich horen. Ze kampt uit het niets met hardnekkige acne in haar gezicht. Een volger vroeg haar van waar dat zo plots komt. «Geen idee eigenlijk. Ik heb nooit acne gehad, zelfs niet in mijn puberteit. Maar hoogstwaarschijnlijk komt het door het dragen van deze mottige items», antwoordt ze, verwijzend naar de mondmaskers.

Bijwerkingen

Ze heeft intussen al verschillende dingen geprobeerd om ervan af te raken, maar nu overweegt ze om het paardenmiddel Roaccutane in te zetten. «Je moet toch veel ergere acne hebben om Roaccutane te gebruiken?», merkt een volger op. «Voor mij is dit erg genoeg», repliceert Donna.

Roaccutane is echter geen speelgoed. Mogelijke bijwerkingen van de werkende stof isotretinoïne zijn droge lippen, ogen en neus, oogontsteking en keelpijn. Het middel wordt afgeraden bij zwangere vrouwen omwille van het risico op ernstige aangeboren afwijkingen.

Geen grote kinderwens

Een kinderwens heeft Donna echter (nog) niet. «Ik heb niet het gevoel dat ik een hele grote kinderwens heb. Ik ben meer van het ‘we zien wel wat er komt’-principe. Ik sta er zeker voor open, maar dat zou dan wel echt met de juiste persoon moeten gebeuren. En die ben ik duidelijk nog niet tegengekomen», besluit ze.