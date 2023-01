Siska Schoeters openhartig over scheiding: «Dat is een teken dat er iets mis is»

Siska Schoeters laat in een interview in haar hart kijken. Zo praat ze eerlijk over haar stukgelopen relatie met Tomas De Soete. «Als je niet oprecht kan zeggen dat je gelukkig bent, dan ben je het niet», klinkt het.

Na een relatie van 14 jaar besloten Siska Schoeters en Tomas De Soete in 2021 om elk hun eigen weg te gaan. In een podcast van Anastasya Chernook - die over zelfvertrouwen bij vrouwen gaat - legt de 40-jarige Radio 2-presentatrice uit dat ze op een bepaald moment voelde dat er iets moest veranderen. «Als je niet oprecht kan zeggen dat je gelukkig bent, dan ben je het niet. Je moet kunnen zeggen dat het goed met je gaat. En ik kon dat niet zeggen. Dat is een teken dat er iets mis is en dan moet je er iets aan doen», luidt het.

Opluchting

Op de vraag of de scheiding voor opluchting zorgde, legt ze uit dat dat zijn tijd nodig had. «Op het eerste moment is die opluchting er niet, hé. Het duurt een paar maanden vooraleer dat gevoel er is en ik zit daar nu, denk ik», klinkt het.

Voldoening

Verder geeft ze mee dat het moederschap er door de scheiding niet makkelijker op geworden is. «Ik heb het mezelf waarschijnlijk veel moeilijker gemaakt. Dat zou veel makkelijker geweest zijn mochten we samengebleven zijn. Maar het geeft wel meer voldoening om het op deze manier te doen en daar word je gelukkiger van», besluit ze.