Scenarioschrijver Nico Moolenaar van ‘Undercover’ sluit exclusieve deal met Netflix

Moolenaar is de showrunner (uitvoerend producent) en medebedenker van de Belgisch-Nederlandse televisiereeksen ‘Undercover’ en ‘Ferry’. ‘Undercover’ vertelt het verhaal van twee undercoveragenten - de Belgische Bob Lemmens (Tom Waes) en de Nederlandse Kim de Rooij (Anna Drijver) - die infiltreren in het leven van xtc-baron Ferry Bouman (Frank Lammers). De spin-off-reeks ‘Ferry’ volgt op de gelijknamige spin-off-film en vertelt de beginjaren van Bouman. De opnames van de televisiereeks ‘Ferry’ zijn aan de gang.

Nieuwe verhalen creëren

«Het voelt na drie seizoenen ‘Undercover’ en twee ‘Ferry’ spin-offs als de logische volgende stap in mijn carrière», zegt Moolenaar. Zijn «vaste partners in crime», de scenaristen Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen, heeft hij mee aan boord getrokken. Hij kijkt ernaar uit om «nieuwe verhalen en personages te creëren die de wereld kunnen veroveren».

Netflix heeft 221 miljoen betalende leden in meer dan 190 landen. De deal past binnen de ambitie van Netflix om meer lokale content naar de Benelux te brengen. «Het eerste seizoen van ‘Undercover’ was bij de release op Netflix in 2019 de best bekeken productie van het jaar in Nederland en is sindsdien uitgegroeid tot een internationaal succes», klinkt het bij Netflix.