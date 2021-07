Scarlett Johansson sleept Disney voor rechter: «Bijzonder triest en zwaar»

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson is naar de rechter gestapt tegen Disney vanwege de beslissing om de superheldenfilm ‘Black Widow’ uit te brengen op zijn streamingplatform Disney+ op het moment dat de film in de bioscoop uitkwam. Johansson noemt dat een schending van haar contract die haar miljoenen dollars kost.

Volgens de klacht die donderdag is ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, is het salaris van Johansson voor de film grotendeels gebaseerd op de box office-inkomsten van de film. In het contract was haar dan ook een release in de bioscoop beloofd, om de inkomsten te maximaliseren. Disney was zich daar van bewust, maar heeft Marvel Studios toch opgedragen om de film uit te brengen op streamingplatform Disney+ op dezelfde dag als de bioscooprelease, klinkt het.

Tegenvallende box office

Het bioscoopdebuut van ‘Black Widow’ was vorig jaar al voorzien, maar werd verschillende keren uitgesteld door de coronapandemie. De film kwam uiteindelijk deze maand uit in de bioscoop en op Disney+. Experts stellen dat de tegenvallende box office-cijfers deels het gevolg zijn van het feit dat de film meteen via streaming uitkwam. In drie weken tijd haalde de film ‘slechts’ 150 miljoen dollar binnen aan bioscoopinkomsten.

«Het is voor niemand een geheim dat Disney films als ‘Black Widow’ meteen uitbrengt op Disney+ om meer abonnees aan te trekken en zo de koers van het aandeel van het bedrijf te doen stijgen, en daarbij COVID-19 inroept als voorwendsel», aldus de advocaten van Johansson in een persbericht. «Het is zeker niet de laatste keer dat een Hollywood-talent het zal opnemen tegen Disney en duidelijk maken dat het bedrijf zijn contracten moet nakomen, wat het zelf ook beweert.»

Extra compensatie

Disney, het moederbedrijf van de in superheldenfilms gespecialiseerde Marvel Studios, zegt in een reactie het contract niet te hebben geschonden. «De klacht is bijzonder triest en zwaar aangezien hij de vreselijke en langdurige impact van de COVID-19-pandemie negeert», aldus de groep in een persbericht. Een woordvoerder stelt ook dat Johansson door de release van de film op Disney+ een extra compensatie kan krijgen bovenop de 20 miljoen dollar die ze al ontving.

Zoals veel Hollywoodstudio’s verkiest Disney steeds vaker streaming als inkomstenbron. Na het eerste weekend van ‘Black Widow’ stuurde Disney een persbericht uit over het feit dat de film enkel via Disney+ meer dan 60 miljoen euro opbracht.

Rivaal Warner Bros kreeg vorig jaar ook al kritiek door zijn beslissing om al zijn films tegelijkertijd in de cinema en via streaming uit te brengen. De studio heronderhandelde een deel van zijn contracten met acteurs en regisseurs en zou meer dan 200 miljoen dollar hebben uitgebracht om de verliezen in de box office te compenseren.