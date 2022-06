Sarah Puttemans openhartig over relatie met Viktor Verhulst: «Ik heb het er lastig mee»

Sarah Puttemans (23) en Viktor Verhulst (27) vormen sinds oktober 2020 een koppel. Ze zijn nog steeds dolverliefd op elkaar en het klikt gewoon ook heel goed. «We houden van de simpele dingen: of we nu in een chic hotel overnachten of in een mobilhome, in een tent of op een harde matras op de grond, we maken altijd plezier. Viktor is een heel gemakkelijk persoon, alles wat we doen is goed voor hem. Er zijn nooit problemen tussen ons. Het is misschien moeilijk te geloven, maar wij maken nooit ruzie. Om de drie maanden hebben we een kleine discussie, maar meer rimpelingen zijn er echt niet», vertelt ze in Dag Allemaal.

Samenwonen

Voor samenwonen is het echter nog een beetje te vroeg. «Ooit komt er wel een moment dat we samen een huis kopen, maar we vinden het nu fijn om het rustig op te bouwen. In de week verblijf ik nu soms ook al bij Viktor», klinkt het.

Love Island

Deze zomer vertoeft Viktor zeven weken lang op Gran Canaria voor de opnames van ‘Love Island’. Daar kijkt Sarah wel tegenop. «Het zal heftig zijn om elkaar zo lang niet te zien. Ik heb het er lastig mee, maar ik ga hem ginder wel een keer opzoeken», legt ze uit.

Privacy

De sympathieke influencer geeft haar volgers regelmatig een blik in haar leven, maar probeert Viktor daar zo weinig mogelijk bij te betrekken. «We denken dat dat het gezondste is voor onze relatie, ook al kreeg ik massa’s positieve reacties toen ik het destijds dan toch bekendmaakte. Wat wij doen als koppel is privé, we willen dat niet op straat gooien. Daarom zal je Vik ook niet meteen in mijn vlogs zien verschijnen en mij niet meteen in ‘De Verhulstjes’», besluit ze.