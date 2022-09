Ruth Beeckmans deelt pakkende boodschap voor haar overleden man: «We missen je alleen maar meer en meer»

Eind april stierf de partner van Ruth Beeckmans, Gary, onverwacht op 54-jarige leeftijd. Vreselijk voor haar en hun twee dochters, Charlie-Sue (9) en Coby Mae (2). Intussen moest ze ook nog het verlies van haar grootmoeder verwerken.

Gebroken harten

De 40-jarige ‘Safety first’-actrice schreef op Instagram een aangrijpend tekstje voor Gary. «’Het is niet omdat ze niet meer leven, dat ze niet meer bestaan’. Vijf maanden moeten wij al voort zonder jou, en met onze gebroken harten. We missen je alleen maar meer en meer, elke dag. Allerliefste daddy, mijn lieve Gartje, voor altijd blijf je bij ons, in ons hart, in onze herinneringen, in wie we zijn en wie we worden. Voor altijd en langer blijf jij bestaan», klinkt het.