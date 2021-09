Rode Neuzen Dag 2021 gaat van start: «Elke jongere verdient een sidekick»

Het regent liefdadigheidsacties in medialand. Na de Warmste Week wordt nu de nieuwste editie van Rode Neuzen Dag voorgesteld. En daarin krijgen leerkrachten deze keer een glansrol, want VTM, HLN en Qmusic willen met de actie minstens één leerkracht per school opleiden tot een Sidekick Sam.

Hoewel Rode Neuzen Dag pas gepland staat op 26 november, roepen de organisatoren heel Vlaanderen nu al op om acties te organiseren en geld in te zamelen voor de Rode Neuzen Academy. Daar kunnen leerkrachten opgeleid worden tot een ‘Sidekick Sam’, dat is een leerkracht bij wie leerlingen hun hart kunnen luchten. «Iemand die antennes heeft om problemen tijdig op te merken en die onze jongeren bijstaat, zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan», zegt ambassadeur en VTM-gezicht Birgit van Mol.

Eén Sam per school

Vorig jaar organiseerde DPG Media een bescheiden versie van de Rode Neuzen Dag zonder geldinzameling door je-weet-wel-wat. Dit jaar mag het weer wat grootser en ambitieuzer. «We zouden graag minstens één leerkracht per school opleiden tot een Sidekick Sam», zegt van Mol. Op de Rode Neuzen Academy krijgen leerkrachten dan ook «snel en eenvoudig exclusieve toegang tot allerlei tools om jongeren nog beter te ondersteunen», zoals lespakketten en workshops op maat, leggen de organisatoren uit.

Helft jongeren voelt zich alleen

In aanloop naar Rode Neuzen Dag lanceerde HLN en VTM NIEUWS onlangs een bevraging bij meer dan 7.000 jongeren tussen 12 en 24 jaar. En de resultaten van die ‘Generation Now’-enquête zijn zorgwekkend. De helft van de jongeren voelt zich vaak alleen op de wereld. Vier op de tien wordt of werd ooit gepest. Amper de helft is gelukkig met hoe ze eruit zien. En één op drie zegt helemaal niet gelukkig te zijn.

Al het geld dat dit jaar ingezameld wordt, gaat naar de ontwikkeling van het Sidekick Sam-project. Leerkrachten die zich binnen hun school willen engageren als Sidekick Sam kunnen zich inschrijven via de website van Rode Neuzen Dag. Leerlingen kunnen hun favoriete leerkracht ook nomineren om de nieuwe rol op zich te nemen.