Rik Verheye openhartig over zijn relatie met Ella Leyers: «Bij haar heb ik dat gevonden»

Het was een verrassing van jewelste toen begin september bleek dat Ella Leyers en Rik Verheye een stelletje zijn. Ze werden immers al kussend gespot op Pukkelpop én tijdens de zeepkistenrace in Francorchamps.

Verrijking

In Het Nieuwsblad vertelt de 35-jarige ‘Callboys’ en ‘Nonkels’-acteur dat hij erg gelukkig is met Ella. «Mijn relatie voelt zeer juist. Ik zit op een wolk. En tegelijkertijd ben ik heel rationeel. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik weet wat ik echt wil en waar ik nood aan heb. Bij mijn lief heb ik dat gevonden. Het gaat vanzelf, zoals het hoort. Hoewel we sterk op elkaar lijken, zijn er ook verschillen. Gelukkig maar! Ik zie dat als een verrijking. Wat ik vooral verlang van een relatie? Dat is grenzeloos engagement, all-in gaan. Samen een team vormen is het zaligste. Openheid vind ik ook belangrijk. Ik vind dat je alles tegen elkaar moeten kunnen zeggen», klinkt het.