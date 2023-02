Regi onthult hoeveel hij verdient per optreden: «Dat is eigenlijk veel te weinig»

Regi Penxten is vanavond te gast in ‘Het Huis’. Daarin laat hij in zijn portefeuille kijken. «Ik ben het cateringbudget van sommige artiesten», zucht hij.

Entertainment op je feest of festival kost geld, veel geld. En al zeker als je een bekendheid als Regi in huis haalt. In ‘Het Huis’, de populaire interviewreeks van Eric Goens, geeft Regi een idee van hoe diep je in de buidel moet tasten als je hem wil boeken. «Er zijn twee formules: Regi Live, dat is met alle toeters en bellen. Dan kom ik met dertig man af. Dat kost tussen de 25.000 en 30.000 euro. Maar dan krijg je Camille, Jaap Reesema, mij en achttien man personeel erbij. Als je gewoon mij alleen boekt, dan betaal je 8.500 euro. Dat is eigenlijk veel te weinig. Mijn collega’s verklaren mij zot dat ik niet meer dan 10.000 euro vraag. Maar we zijn nog altijd in Vlaanderen. Ik wil dat de organisatoren er ook iets aan verdienen», vertelt hij.

Niet klagen

De 46-jarige dj legt uit dat zijn vraagprijs niet te vergelijken is met die van internationale dj’s zoals David Guetta en Tiësto. «Guetta zal wel zo’n 800.000 euro zijn en Tiësto krijg je ook niet onder een half miljoen euro. Ik ben het cateringbudget van sommige artiesten. Maar we klagen niet, want dat is nog altijd een pak geld. Het is niet dat ik er arm van word, hé», besluit hij.

‘Het Huis’ is elke maandag om 20.40u te bekijken op Eén.