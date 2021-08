Regi lovend over Camille Dhont: «Daarom klikt het zo goed tussen haar en mij»

Met ‘Vergeet de tijd’ en ‘Vechter’ kon Camille Dhont de Vlaamse luisteraar al bekoren, maar enkele maanden geleden deed ze daar nog een schepje bovenop met haar eigen single ‘Vuurwerk’. Die werd meteen Q-Topschijf, MNM Big Hit en nummer 1 op de iTunes-hitlijst. Onlangs werd ze met dat nummer genomineerd voor de Zomerhit van Radio 2.

Rasartieste

Die drie nummers waren samenwerkingen met Regi, die de superlatieven voor de 20-jarige zangeres niet spaart. «De Vlaamse showbizz kon dringend wat glitter en glamour gebruiken. De laatste jaren zijn er ook geen vrouwelijke popsterren bijgekomen, hé. Camille is een rasartieste. Ze is - nu al - een ster! Haar stembereik is er één uit de duizend. Plus: ze heeft haar looks mee. Én ze zingt Nederlandstalige popmuziek. Dat was tot voor kort een gat in de markt, maar Camille heeft dat gat zowel muzikaal als qua styling in haar eentje gedicht», vertelt hij in TV Familie.

Geen zwakke punten

De 45-jarige dj en producer heeft vooral bewondering voor haar ambitie en werklust. «Muziek is gewoon haar reden om op te staan ’s morgens. Ze werkt niet om te leven, maar leeft om te werken. Alles moet wijken voor zanglessen of repetities. Met die instelling is falen natuurlijk geen optie. Ik vind zulk perfectionisme altijd een voordeel. Da’s wellicht de reden dat het zo goed klikt tussen Camille en mij. Zwakke punten heeft ze niet. Ik ben ze alleszins nog niet tegengekomen», klinkt het.

Sportpaleis uitverkopen

Regi wist van in het begin dat Camille een ster zou worden. «Het leuke is: wat ze nu heeft bereikt, dat was echt haar doel. Zodra ze mijn studio binnenwandelde, zag ik het vuur in haar ogen. Je merkt aan haar passie dat ze over enkele jaren wellicht klaar is om het Sportpaleis uit te verkopen. Die drive om bij de top te horen is ongezien voor een meisje van 20. Het is soms zelfs angstaanjagend hoe Camille me aan mezelf doet denken, maar dan een kwarteeuw jonger. Met het verschil dat ík op mijn 20ste niet zo goed kon zingen én niet zo’n goeie styling had. Maar... laat mij en Niels Destadsbader nu maar Zomerhit winnen!», besluit hij.