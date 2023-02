Raphaëlla uit ‘Love Island’ trekt aandacht in bikini: «Beetje frisjes zo te zien» (foto)

Raphaëlla Deuringer, die we nog kennen van ‘Love Island’, vertoefde onlangs in de Mexicaanse stad Cancún en genoot er bij temperaturen tot 28 graden van zon, zee en strand. De 23-jarige ex-vriendin van Union Saint-Gilloise-aanvaller Dante Vanzeir deelde enkele foto’s waarop ze in een rode bikini voor de zee poseert. «Laten we een duik nemen», glundert ze.

Bondgirl

Haar volgers sparen de superlatieven niet. «Jij moet de nieuwe bondgirl worden!», «Raffie, wat ben je toch een knap ding. En dat figuurtje», «Eén van de knapste dames ter wereld», «Je ziet er weer prachtig uit», «Wow, zo mooi», «Wat een schoonheid!», en «Ik kan maar niet vatten hoe knap jij bent», is de algemene teneur. Anderen merken dan weer iets anders op. «Beetje koud?», «Was een goede koude dip zo te zien», en «Beetje frisjes zo te zien», wordt er geknipoogd.