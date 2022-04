Raphaëlla uit ‘Love Island’ opgenomen op spoed: «Even wat minder leuk nieuws...»

De volgers van Raphaëlla Deuringer moeten geschrokken zijn toen ze liet weten dat ze vandaag opgenomen werd op spoed. De 23-jarige vriendin van Union Saint-Gilloise-aanvaller Dante Vanzeir had behoorlijk wat last van haar buik en werd door haar dokter naar spoed doorverwezen. «Even wat minder leuk nieuws tussendoor. Ik had al van gisteren last van mijn buik en deze ochtend was het een hel en was ik aan het janken van de pijn. De dokter heeft mij naar spoed gestuurd, maar ze hebben niets gevonden dus wordt het uitzieken», schrijft ze.

Stilte op sociale media

Hopelijk is Raphaëlla snel weer beter. Ze laat tevens weten dat ze het de komende dagen rustig aan zal moeten doen. «Oprechte excuses voor de stilte op de stories de volgende dagen. En ja, ik heb het immuunsysteem van een baby», besluit ze.