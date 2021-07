Queen wenst Engels elftal succes met foto uit oude doos en ‘geheime boodschap’

Vanavond vechten Engeland en Italië uit wie de nieuwe Europese Kampioen voetbal wordt. Voor de Engelsen is het 55 jaar geleden dat ze nog eens de finale van een groot toernooi speelden - de grootste tijdspanne ooit voor eender welke Europese natie. Maar Queen Elizabeth, die was er meer dan een halve eeuw geleden ook al bij.

Het dak van Wembley - en die van vele huizen over heel het land - gaat eraf als Engeland straks het EK wint, zoveel is zeker. Met het vooruitzicht op een historische overwinning staan de zenuwen van het Britse volk strakker gespannen dan ooit, en ook de Queen is in volle verwachting om na 55 jaar opnieuw een grote trofee te mogen ontvangen. In 1966 mocht Elizabeth de wereldbeker overhandigen aan verdediger Bobby Moore. Voor de gelegenheid haalde de koninklijke familie die herinnering van onder het stof op Instagram.

Verborgen boodschap

«55 jaar geleden was ik zo bevoorrecht om de wereldbeker te mogen overhandigen aan Bobby Moore en zag ik wat het betekende voor de spelers, het management en hun team om de finale van een groot voetbaltoernooi te halen en te winnen. Ik wil jullie allemaal mijn felicitaties en die van mijn familie overbrengen, en zend jullie mijn beste wensen met de hoop dat de geschiedenis niet enkel het succes, maar ook de teamgeest, de inzet en de trots die jullie getoond hebben, zal onthouden», schrijft de 90-jarige Queen in een bijhorende brief. Enkele grapjassen menen in die tekst een ‘verborgen boodschap’ gelezen te hebben: wanneer je de juiste letters in de brief omcirkelt, kan je ‘It’s coming home’ vormen, dé Engelse voetballeuze die verwijst naar Engeland als bakermat van het voetbal.

Als de beker vanavond werkelijk terug «huiswaarts» keert, zal het wel prins William en niet zijn grootmoeder zijn die hem aan het team zal mogen overhandigen. Ook hij deelde zijn gelukwensen in een videoboodschap. «Ik kan bijna niet geloven dat het echt aan het gebeuren is», zegt de prins. «Het is zo spannend. Ik wens jullie dan ook allemaal veel succes. We staan allemaal achter jullie, het hele land. Dus breng deze trofee naar huis.»