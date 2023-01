Prins Harry verdedigt in tv-interview «noodzakelijke» publicatie van autobiografie

De Britse prins Harry heeft zondag in een tv-interview de publicatie van zijn autobiografie ‘Spare’ (‘Reserve’) verdedigd als een «noodzakelijke» daad. Hij beklemtoont in het gesprek dat hij nooit de bedoeling had om een van zijn familieleden te kwetsen.

«Na 38 jaar lang te moeten zien hoe mijn verhaal door zoveel mensen is verteld, met opzettelijke verdraaiingen en manipulaties, leek het me het juiste moment om mijn verhaal terug op te eisen en het zelf te vertellen», zegt hij in het interview met de Britse zender ITV.

«Ik hou van mijn vader, ik hou van mijn broer, ik hou van mijn familie. En ik zal altijd van hen houden. Niets wat ik in dit boek heb geschreven, is gedaan met de bedoeling hen te kwetsen of te schaden.»

Hopen op verzoening

De hertog van Sussex zegt ook te blijven hopen op een «verzoening» met de rest van de familie. Tegelijkertijd stelt hij wel dat de bal in hun kamp ligt. «De stilte is oorverdovend», zegt hij over het gebrek aan reactie van het paleis. «Ik denk niet dat zwijgen de dingen beter zal maken.»

De prins herhaalt ook zijn beschuldigingen aan het adres van de koninklijke familie, die hij «medeplichtig» acht aan de negatieve mediaberichten over hem en zijn vrouw Meghan Markle.

Maar hij benadrukt ook dat hij en zijn vrouw de Britse koninklijke familie nooit ‘racistisch’ hebben genoemd. «Dat is wat de Britse pers ervan heeft gemaakt», zo luidt het. Volgens prins Harry was er bij zijn familie eerder sprake van «onbewuste vooringenomenheid».