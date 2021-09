Pommeline woedend over strengere wetgeving rond tattoo-inkt: «Roken is ook kankerverwekkend»

Pommeline Tillière (27) is niet te spreken over de nieuwe regelgeving rond inkt voor tatoeages die vanaf januari 2022 ingaat. «Is dat niet ieders keuze?», zucht ze.

Er is heel wat te doen rond tatoeage-inkt. Blijkbaar bevatten verschillende kleuren kankerverwekkende stoffen. Momenteel worden 25 pigmenten nog onderzocht en kan het zijn dat die later verboden worden. Dat is het gevolg van een Europese wetgeving die vanaf januari 2022 ingaat.

Roken en zonnebank

Pommeline Tillière, die zelf tattoo-artieste is bij INKspired, is niet blij met die beslissing. Ze vindt dat het ieders keuze is om bepaalde kleuren alsnog te kiezen. «Jullie weten ondertussen al dat rode, gele en oranje pigmenten in Europa verboden worden om te gebruiken omdat ze blijkbaar kankerverwekkend zouden zijn. Bij mijn weten is roken ook kankerverwekkend, net zoals naar de zonnebank gaan. En de lucht die we inademen? Volgens mij is alles tegenwoordig kankerverwekkend. Maar ho ho ho, die tinten mogen we niet meer gebruiken bij het tatoeëren, maar serieus: is dat niet ieders keuze? Net zoals iedereen zelf kiest om te roken en naar de zonnebank te gaan. Ik word daar best wel geïrriteerd van», zegt ze op Instagram.