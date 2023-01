Pamela Anderson choqueert volgers met foto: «Ze mist een teen!»

Deze week is Pamela Anderson te bewonderen op de cover van het Amerikaanse magazine ‘Variety’. De 55-jarige ‘Baywatch’-actrice deelde enkele foto’s van de shoot op Instagram, waar behoorlijk wat volgers toch wat schrokken bij de derde foto. «Waar is haar vijfde teen?», vraagt iemand zich luidop af. «Dat is een hele goede vraag!», antwoordt een andere volger.

Slecht bewerkt

En ze zijn lang niet de enigen die met de wenkbrauwen fronsen. «In de derde foto mist ze een teen!», «In de ene foto zie je hem wel, in de andere niet...», « Hebben ze de teen er per ongeluk uitgehaald met Photoshop?», en «Wat een slechte fotobewerking zeg!», klinkt het.

Verstopt

Anderen beweren het mysterie opgelost te hebben. «Volgens mij zit haar kleine teen onder het zwarte riempje. Haar kleine tenen zijn gewoon kleiner dan de andere, wat normaal is», en «Je ziet duidelijk dat de kleine teen weggeduwd wordt onder het zwarte riempje», lezen we ook.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (derde) foto te bekijken.