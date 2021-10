Paaldansvideo van ‘Temptation’-Zwanetta te expliciet voor TikTok: «Echt vervelend!»

Een TikTok-video waarin Zwanetta Fox paaldanst in lingerie, is verwijderd door TikTok omdat hij de richtlijnen geschonden heeft. «En dat terwijl er zoveel video’s van vrouwen in bikini op TikTok staan», klinkt het.

Drie maanden geleden begon Zwanetta Fox, die we nog kennen als verleidster in ‘Temptation Island 2018’, met paaldansen. Intussen is ze er duidelijk al erg goed in geworden, zo bewijst een video op Instagram waarin ze zich volledig laat gaan.

Schending

De 24-jarige Nederlandse schoonheid deelde de video ook op TikTok, maar daar werd hij geweigerd wegens een «schending van de communityrichtlijnen». Zwanetta begrijpt niet wat er mis is met haar video. «En dat terwijl er gewoon meerdere paaldansvideo’s op TikTok staan of gewoon video’s van meiden die in bikini dansen. Maar hé, dit is niet oké. TikTok, je bent echt vervelend», schrijft ze.

Bewondering

Haar Instagramvolgers zijn trouwens laaiend enthousiast over haar paaldanstalent. «Wat een elegantie en wat een lichaam», «Goed bezig», en «Het lijkt zo makkelijk voor je», klinkt het onder meer.

Instagram / @zwanettafox

De video bleef wel op Instagram staan: