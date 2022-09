Ophef over weinig verhullende outfit van Cardi B: «Trek je jurk eens omhoog!» (foto)

De Amerikaanse rapper Cardi B lokt heel wat reacties uit met een foto waarop ze poseert in een wel héél opvallend kleedje. «Haha, heel stijlvol...», wordt er onder meer gereageerd.

Cardi B durft weleens uit te pakken met gedurfde outfits, maar deze keer krijgt ze wel héél veel commentaar. De 29-jarige rapper deelde op Instagram een foto waarop ze met haar man Offset poseert. Ze draagt echter een jurk die achteraan voor een groot stuk open is en haar achterwerk daardoor zo goed als volledig zichtbaar is.

Verdeelde reacties

Het kiekje zorgt voor behoorlijk wat (gemengde) reacties. Sommigen uiten hun bewondering, anderen hebben er hun bedenkingen bij. «Offset mag blij zijn dat hij zo’n knappe vrouw heeft», «Wow, zo mooi», en «Je ziet er zo goed uit», klinkt het. Maar ook: «Dames, laten we hier geen trend van maken, alsjeblieft», «Overal waar ze gaat zitten verspreidt ze bacteriën», «Ik denk dat je kleedje gescheurd is», «Trek je jurk eens omhoog!», en «Haha, heel stijlvol...», lezen we onder meer in de reacties.