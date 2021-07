Ophef over ‘te magere’ dochter van Demi Moore en Bruce Willis: «Laat me met rust!» (foto)

Rumer Willis, de oudste dochter van Bruce Willis en Demi Moore, heeft uitgehaald naar enkele volgers die vonden dat ze er te mager uitziet. «Het is niet aan jullie om te oordelen over mijn lichaam», dient ze hen van antwoord.

Vorige week deelde Rumer een Instagramfoto waarop ze een gele outfit draagt. Enkele volgers reageerden bezorgd op het kiekje. «Meisje, je bent gevaarlijk veel afgevallen. Waar ben jij mee bezig? Let op dat je niet in de problemen komt», klonk het onder meer.

Geïrriteerd

De 32-jarige actrice en model apprecieerde het commentaar totaal niet. «Het is niet aan jullie om te oordelen over mijn lichaam. Ik zie geen probleem. Laat me met rust en bemoei je niet! Ik haat bodyshaming. Waarom geven mensen commentaar op iemands lichaam? Mocht ik nu een probleem hebben, ja. Maar ik kamp gelukkig niet met een eetstoornis of zo. Want ik wéét wat voor een drama dat is», beet ze van zich af.

Huwelijk van zus

Insiders vinden de kritiek overdreven, maar vermoeden wel dat Rumer afgevallen is. Daar heeft ze een goede reden voor. «Vermoedelijk heeft haar zus Tallulah (27) daar veel mee te maken. Sinds zij zich verloofd heeft met haar vriend Dillon, bereidt de familie zich voor op die trouwpartij. Zussen Rumer en Scout (29) willen die dag schitteren in een prachtige jurk. Vandaar dat ze al wat meer met hun lichaam bezig zijn dan anders. En waarschijnlijk is Rumer daardoor dus iets slanker nu. Reden tot Met haar gescheiden ouders en haar paniek is er zussen. Ze bereiden zich allen voor op het huwelijk van Rumers zus Tallulah. helemaal niet», lezen we in TV Familie.