Ophef over Ingeborg die coronapaspoort zonder vaccin wilde: «Levensgevaarlijke bullshit»

Ingeborg vertelde gisteren in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ dat ze twijfelde om zich te laten vaccineren uit angst en bezorgdheid. Ze vroeg zich af of er geen andere manieren waren om onze immuniteit te verhogen dan met medicatie.

Leegspuiten in vuilbak

De 54-jarige zangeres ging dan toch naar een vaccinatiecentrum omdat ze voor televisieopnames altijd getest moet worden. Maar daar vroeg ze aan de verpleegster of die haar spuitje in de vuilbak leeg kon spuiten en ze gewoon een coronapaspoort kon bemachtigen. Hoewel de verpleegster een fan was van haar, weigerde ze dat te doen.

Uiteindelijk liet Ingeborg zich toch inenten met het Johnson & Johnson-vaccin. «Maar nu blijkt dat ik me nog steeds moet laten testen voor televisieopnames», zucht ze.

Kaakslag

Haar bekentenis veroorzaakte een storm van reacties op sociale media. Heel wat mensen reageren verontwaardigd op haar poging om valselijk een coronapaspoort te verkrijgen. «Zijn Peter Van de Veire en andere MNM’ers nu aan het lachen met FAKKING LEVENSGEVAARLIJKE BULLSHIT? Hahaha, hohoho, we zoeken de ‘nuance in het debat’. Schandelijk. Verkopen die zender. Of orde op zaken stellen. Ingrijpen aub, VRT!», «Wat een bangelijke slechte voorbeeldfuncties kunnen bepaalde BV’s zich blijkbaar permitteren zeg...», en «Snapt er nu niemand dat dit een kaakslag is voor iedereen die iemand bijna of verloren heeft aan Covid-19. Ach ja, het is maar een griepje zeker. Schaam u diep, Ingeborg», lezen we onder meer op Twitter.

Reactie van VRT

De VRT haalde het bewuste fragment een tijdje offline, maar kwam op die beslissing terug. Ze voegden er een verwijzing aan toe naar de site van de overheid met informatie rond het coronavirus en vaccinatie. «We hebben het bekeken en beluisterd en geoordeeld dat enige context nodig was. Voorts spreken we ons niet uit over de passage van Ingeborg bij Peter. Het gaat om live radio maken, dat laat zich nu eenmaal niet van a tot z voorbereiden», zegt woordvoerder Hans Van Goethem in Het Nieuwsblad.