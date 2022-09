Ophef over foto van Jitske Van de Veire: «Waarom gooi je je blote poep zo vaak online?»

Er is discussie ontstaan over een foto die Jitske Van de Veire op Instagram deelde. Sommigen vragen zich af waarom dergelijke foto’s nodig zijn, al neemt de meerderheid het meteen voor haar op.

Jitske Van de Veire deelde gisteren een kiekje waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand. «Onder het mom: ze vonden me interessanter toen ik mijn bloot gat op de socials gooide. Maar vooral omdat het nog altijd niet kan, zo’n foto’s. Mopjurken», schreef de 29-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ erbij.

Gemengde reacties

De foto lokte meteen heel wat positieve reacties uit. «Helemaal niks mis mee», «Zalige foto. Ik hoop dat ik ook mijn zelfvertrouwen terugkrijg», en «Puur natuur», klonk het onder meer. Enkele volgers vonden echter dat ze «weer aandacht nodig heeft». «De meeste mensen gooien zo’n dingen op social media op zoek naar bevestiging...», «Wat is de bedoeling? Of je bent fier op je poep», en « Waarom heb je er altijd nood aan om je blote poep op social media te gooien?», lezen we ook.

In de verdediging

Die laatste reactie zetten een hele discussie in gang. De meerderheid is het niet eens met de kritiek. «En waarom heb jij er altijd nood aan om iemand anders te bekritiseren? Haar lijf, haar keuze», «Leven en laten leven. Doe voort zoals je bezig bent. Genieten van het leven. En vooral doen wat je zelf graag doet», « Dat is tenminste een vrouw met ballen! Er zijn niet veel vrouwen die dit durven zonder de foto te bewerken», en «Naturel is het mooist. Blijf vooral doen wat je doet. We zijn allemaal naakt geboren. Snap niet dat er mensen zijn die een probleem hebben met deze foto. You go girl», wordt er gereageerd.