Ophef over bikinifoto van Avril Lavigne: «Je tepel tonen? Dat had ik niet van je verwacht»

Een bikinifoto van Avril Lavigne heeft heel wat reacties uitgelokt. Sommige volgers vinden het immers atypisch voor haar dat een stukje van haar tepelhof zichtbaar is.

Avril Lavigne poseerde onlangs in bikini voor de camera en deelde de shoot op Instagram. Op één van de foto’s laat de 36-jarige zangeres van onder meer ‘Complicated’ en ‘Sk8er Boi’ bewust of per ongeluk een stukje van haar tepelhof zien.

Verbaasde reacties

Ze kreeg heel wat complimenten op de zomerse fotoshoot, maar enkele volgers hebben hun bedenkingen bij het feit dat de bewuste foto zo expliciet is. «Dit is een beetje te veel van het goede en ik had van jou echt niet verwacht dat je die toer zou opgaan. Maar goed, je ziet er zoals altijd prachtig uit», reageert iemand.

Eerste keer ooit

Daarop vroeg iemand anders wat er fout is met de foto. «Ik zie niets mis aan haar foto’s. En ze doet wat ze wil», klinkt het. Waarop de eerste volger antwoordt: «Komaan, Avril heeft nooit eerder foto’s gedeeld waarop ze haar tepels zo goed als laat zien. Geen probleem als ze dat nu wél wil doen. Uiteraard doet ze wat ze wil. Seks verkoopt. Muzikanten en de mediawereld weten dat. Ik ben er niet van gechoqueerd, maar ik vind het wel opvallend. Wat is het volgende? Lipfillers?», luidt het.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto's te bekijken.