OMG! ‘Temptation’-Donna kruipt in bad met Jimi en daarna in bed: «Uit de hand gelopen» (video)

Na hun eerste echte kus is bij Donna en Jimi het hek helemaal van de dam. In de volgende aflevering gaan ze samen in bad, maar daar blijft het niet bij...

In de teaser van de aflevering van morgenavond zien we hoe Donna en Jimi zich niet meer inhouden voor elkaar. Jimi maakt het in bad romantisch met aardbeien. «Zo’n grote, serieus?», reageert Donna. «Dan ben je het al meteen gewend», knipoogt Jimi.

Voor de camera vertellen ze allebei dat ze dromen van meer. «Ik denk dat we wel een mooi koppel zouden zijn, ja. Mooie kindjes denk ik ook», glundert Jimi. «Er is wel een bepaalde spanning natuurlijk. Dat wordt opgebouwd, hé», zegt Donna.

Na hun onderonsje in bad kruipen ze onder de lakens, waar het nog spannender wordt. «Ik heb haar een massage gegeven. Die is misschien een beetje uit de hand gelopen», lacht hij.

Grote liefde

Ook Nico en Laure gaan voluit voor elkaar. «Alsof al de rest er niet meer toe doet. Zo’n moment is uniek en om dat te mogen beleven met iemand bij wie je je heel goed voelt, dat voelt heel goed», legt Nico uit.

We zien op de beelden dat ze samen de slaapkamer in gaan. Laure verklapt dat het wel héél gezellig werd. «Het gevoel is er gewoon en dat kan je niet ontkennen. Ik denk dat hij op basis daarvan heeft besloten om zijn gevoel te volgen en te doen waar hij zich nu het best bij voelt. Ik denk dat de liefde zo groot is dat we onmogelijk van elkaar konden afblijven. Dan is het verder geëvolueerd», klinkt het.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op Play5.