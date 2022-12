Om DEZE reden heeft Cara Delevingne liever seks met vrouwen dan met mannen

Hoewel Cara Delevingne al in bed gedoken is met zowel mannen als vrouwen, heeft ze een grote voorkeur om seks te hebben met het sterke geslacht. Dat onthult ze naar aanleiding van haar documentairereeks ‘Planet Sex’, waarin ze op zoek gaat naar antwoorden over seks en seksuele identiteit. «Mensen denken dat ik lesbisch ben, maar dat is niet zo. Ik val ook op mannen en heb seks met hen. Maar ik word dus ook verliefd op vrouwen en op mensen die zijn zoals ik. Ik ben niet hetero, ik ben niet lesbisch, ik ben niet bi of zelfs niet panseksueel. Ik ben ‘queer’. Ik wil mezelf niet in een hokje plaatsen. Ik kan verliefd worden op om het even welke mens op deze planeet», lezen we in TV Familie.

Knopjes bedienen

In de documentaire deed het 30-jarige model onderzoek naar het orgasme. «Daaruit blijkt dat 95% van de mannen tijdens heteroseks een climax bereikt. Voor vrouwen is dat maar 65%. Het is simpel: mannen schieten tekort in het plezieren van vrouwen. Ja, voor de voortplanting zijn mannen en vrouwen perfect op elkaar afgestemd. Maar als het op plezier aankomt, ben je als vrouw beter af met een andere vrouw. Mannen beschikken niet over de kennis en middelen om succesvol te zijn. Vrouwen weten van elkaar hoe de knopjes bediend moeten worden», klinkt het.

Garantie op orgasme

En dat kan ze zelf beamen. «Ik ga naar bed met mannen, maar doe dat liever met vrouwen. Omdat het fijner is. Ik wil niet in detail treden, maar als ik met een vrouw seks heb, wéét ik dat we op het einde allebei voldaan zullen zijn», besluit ze.