Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ deelt mindere kantjes van haar relatie. Volgers: «Niet opgeven!»

Nuria Gilizintinova, die we kennen uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’, praat op Instagram openhartig over haar relatie. Zo legt ze uit dat er de laatste tijd meer spanning is tussen hen. «We leven vaak naast elkaar», klinkt het.

Nuria en Stijn zochten en vonden in 2016 de liefde bij elkaar in ‘Blind Getrouwd’. Intussen zijn ze nog steeds getrouwd en hebben ze twee kindjes. Maar zoals in elke relatie loopt het ook bij hen niet altijd van een leien dakje.

Ruzie

De 34-jarige brunette geeft op Instagram een heel eerlijk beeld van hun relatie weer. «Oh, wat maken we vaak ruzie de laatste maanden. Het lijkt erop dat ons leven drukker en drukker wordt en dat we vaak naast elkaar leven... Ik word boos dat ik altijd hem mee moet sleuren en aandring dat we op date gaan. Hij wordt boos dat ik commandeer en overal controle wil hebben... Geen een van ons heeft gelijk, wij beide zijn in ons recht... Een ding is zeker, Stijn, ik zie jou graag, gast», schrijft ze.

Volhouden

Haar volgers bewonderen haar eerlijkheid, maar moedigen haar tevens aan om vol te houden. «Het leven zoals het is, ook bij jullie... Ik heb jullie van in het begin een topkoppel gevonden», «Zeker niet opgeven! Het is stil waar het nooit waait. Woorden en onenigheden zijn er bij elk koppel», «Mooi koppel, en helaas is het leven niet altijd rozengeur en maneschijn», «Volhouden hé, ik doe dat al 30 jaar», en «Mooi gezegd. Dat is de naakte waarheid van een huwelijk», wordt er gereageerd.