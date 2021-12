Nieuwe klacht tegen Alec Baldwin wegens nalatigheid

Er is een nieuwe klacht ingediend tegen de acteur Alec Baldwin en andere mensen die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij op de filmset van de western Rust. Script supervisor Mamie Mitchell, die meewerkte aan de film, is woensdag in Los Angeles naar het gerecht gestapt, zo heeft haar advocate Gloria Allred meegedeeld.

Mitchell had vlak na de fatale schietpartij op 21 oktober de hulpdiensten gealarmeerd. Tijdens een persconferentie beschreef Mitchell, met tranen in de ogen, hoe ze de gebeurtenis heeft beleefd.

Russische roulette

Volgens haar klacht werden op de set verschillende veiligheidsmaatregelen genegeerd. Zo had er geen echte munitie in het wapen mogen zitten. Baldwin heeft verzuimd om zelf na te gaan of het aangereikte wapen ongevaarlijk was, zo klinkt het. De acteur heeft «Russische roulette» gespeeld door het wapen te bedienen zonder het eerst te controleren. Bovendien hoefde hij op dat moment de trekker helemaal niet over te halen, zegt de advocate nog.

Ook assistent-regisseur David Halls, die Baldwin het wapen had overhandigd, en wapenverantwoordelijke Hannah Gutierrez-Reed worden aangeklaagd.

Allred stelt dat haar cliënte «fysieke en emotionele schade» heeft opgelopen door de schietpartij. Mitchell is voorlopig niet meer in staat om haar werk uit voeren. Er wordt daarom een schadevergoeding gevraagd.

Vorige week had ook de lichttechnicus Serge Svetnoy al een klacht tegen Baldwin en andere medewerkers wegens nalatigheid ingediend.

Repetitie

Bij de schietpartij op de filmset van Rust kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Regisseur Joel Souza (48) raakte gewond. Baldwin had het wapen bij het repeteren van een scène afgevuurd.