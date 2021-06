Nieuwe Harry Potter-bar in New York serveert Boterbier

Het eerste boek over Harry Potter werd alweer 24 jaar geleden, in 1997, gepubliceerd. In totaal vlogen er miljoenen boeken van de Britse schrijver J.K. Rowling over de toonbank. Het verhaal over de jonge tovenaar betoverde menig hart en doet dat anno 2021 nog steeds. De boekenreeks, die inmiddels veel meer is dan alleen een boekenreeks, is nog altijd zo populair dat er zopas in het New Yorkse Manhattan een nieuwe flagship store is geopend, geheel in thema én inclusief bar.