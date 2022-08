Nieuw seizoen ‘Down The Road’ trekt naar Thailand: Maak kennis met de zes nieuwe reisgenoten van Dieter

Voor vijfde seizoen van het Eén-programma ‘Down The Road’ trekt Dieter Coppers met zes reisgenoten naar Thailand. Daar zullen de jongvolwassenen met het syndroom van Down het land ontdekken, maar ook zichzelf op de proef stellen. Het relaas van die reis komt vanaf 29 augustus op de buis. Hier kan je alvast kennismaken met de zes reizigers.

Samen met presentator Dieter Coppens en medebegeleidster Saar Pelgrims trokken zes jongvolwassenen naar Zuidoost-Azië. In het humaninterestprogramma, dat zal verschijnen op VRT NU en op één, wordt «de zelfstandigheid van de deelnemers op de proef gesteld», klinkt het bij één. «Ze overwinnen hun angsten. En kunnen ten volle genieten van het leven, de liefde en de vriendschap.» De reis was een groot succes, meldt Coppens, die het over «zes fantastische jongeren» heeft «met een open blik op de wereld.»

De zes deelnemers

Ellen (27 jaar)

Foto VRT

De opgewekte Ellen is afkomstig van Kontich. Daar is ze dagelijks in de weer op de zorgboerderij.

Anne-Sophie (27 jaar)

Foto VRT

De sportieve Anne-Sophie uit Lebbeke veroverde al een bronzen medaille op de Special Olympics en werkt in het rusthuis en de bibliotheek.

Isa (22 jaar)

Foto VRT

Isa woont in Maastricht en houdt van sporten en piano spelen.

Ruben (34 jaar)

Foto VRT

Ruben woont zelfstandig in Hasselt en werkt in een dagcentrum.

Bob (24 jaar)

Foto VRT

Bob woont in Putte en werkt in Colruyt. Daarnaast is hij ook aan de slag in een koffiebar, en gaat hij vanaf september werken in de kleuterschool.

Simon (24 jaar)

Foto VRT

Simon woont in Leuven bij zijn ouders en werkt bij Spar.