Niels Destadsbader over zijn eerste kus met zus van bekende actrice: «Dat ga ik nooit vergeten»

Niels Destadsbader beleefde zijn allereerste kus op zijn 12de verjaardag. Dat was met niemand minder dan de zus van Lize Feryn. «Ze kon ongelooflijk goed kussen», vertelt hij.

De 33-jarige zanger doet de onthulling in ‘Niels Destadsbader De Musical’. In zijn jonge jaren was hij bevriend met Mira Feryn, de vijf jaar oudere zus van actrice Lize Feryn.

Licht uit

Op zijn 12de verjaardag kreeg hij van haar wel een heel mooi verjaardagsgeschenk. «We bleven met vrienden samen slapen. Mira lag naast mij. Het licht ging uit en op een bepaald moment voelde ik een adem. Ik draaide me om en op dat moment voelde ik haar lippen op die van mij. Ze kon ongelooflijk goed kussen. Dat ga ik nooit vergeten. Dat was echt een heel mooi moment», glundert hij.

‘Niels Destadsbader De Musical’ is donderdag te bekijken om 20u35 op Play4 en GoPlay.