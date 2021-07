Niels Destadsbader betrokken bij auto-ongeval

Niels Destadsbader is zondagnamiddag betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Dat laat zijn management weten. De zanger was onderweg naar televisieopnames toen er een andere wagen op zijn auto inreed.

Destadsbader stond op de N16 in Bornem, ter hoogte van het kruispunt met Vitsdam, stil voor een rood licht toen er een wagen achteraan op hem inreed. Er vielen geen gewonden, al kwam er wel een ziekenwagen ter plaatse. Een van de betrokkenen had wat last van pijn in de nek.

De 32-jarige zanger kon na het nodige papierwerk weer gewoon doorrijden naar zijn bestemming, televisieopnames in Londerzeel. «Alles gaat goed met Niels. Het ging om een banaal ongeval», verzekert zijn management. «Hij kon de opname van zondagavond ook gewoon afwerken.»