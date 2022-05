Neil Patrick Harris verontschuldigt zich voor oude «wansmakelijke» grap over dood van Amy Winehouse

De afgelopen dagen circuleerden er plots opnieuw foto’s van de «misplaatste» grap van acteur Neil Patrick Harris over zangeres Amy Winehouse, vlak na haar dood in 2011. Ter gelegenheid van Halloween had hij destijds een wel erg expliciet buffet gemaakt in de vorm van Winehouses lijk. Bijna 11 jaar later biedt hij zijn excuses aan in een reactie aan Entertainment Weekly: «Het was een spijtige grap.»

Het halloweenfeest van Neil Patrick Harris en zijn echtgenoot David Burtka vond plaats zo’n drie maanden nadat soul-zangeres Amy Winehouse overleed aan een overdosis van alcohol. De How I Met Your Mother-acteur had zijn gasten voorzien van een uitgebreid thematisch Halloween-buffet. Tussen alle hapjes lag ook een schotel met als titel «Het Lijk van Amy Winehouse». De schotel in kwestie leek op een ontbonden lichaam en had vele bloederige details.

Nu de foto’s van de grap opnieuw opduiken, ligt NPH opnieuw onder vuur. Fans noemen de grap «wansmakelijk» en «compleet ongepast.»

Betreurenswaardig

In een statement aan Entertainment Weekly reageert Harris voor het eerst: «Recent is opnieuw een foto opgedoken van het halloweenfeestje dat mijn echtgenoot en ik elf jaar geleden organiseerden. Het was betreurenswaardig toen, en het is nog steeds betreurenswaardig. Amy Winehouse was een uniek talent van haar generatie, en ik verontschuldig me voor de pijn die dit beeld veroorzaakt heeft.»

Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd na jaren van alcohol- en drugsmisbruik en problemen met haar mentale gezondheid. Vaak verscheen ze in het openbaar onder invloed, iets waar de media van smulden en haar mee door het slijk haalden. In 2008, drie jaar voor haar dood, won ze vijf Grammy Awards voor haar invloedrijke album ‘Back To Black’.