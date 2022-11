MNM-presentator Wanne Synnave ontslagen: «Was nooit mijn bedoeling om iemand ongepast te benaderen»

Synnave zou ongepaste foto’s en berichten verstuurd hebben naar jongeren. Op sociale media heeft de 25-jarige presentator zijn excuses aangeboden aan zij die zijn gedrag als ongepast hebben ervaren. Hij zegt ook een stap terug te zetten bij de musicalproductie waar hij aan werkte.

Hieronder kan je zijn verklaring lezen:

«Ik heb te horen gekregen dat er meldingen gemaakt zijn tegen mij, die gaan over mijn gedrag dat als ongepast ervaren werd. Deze meldingen komen heel onverwachts, aangezien ik mijn contacten altijd als vertrouwelijk en met wederzijdse toestemming beschouwde. Door deze meldingen besef ik nu ook dat dat niet voor iedereen zo was, en dat de impact op de betrokkenen groter is dan ik had ingeschat.»

«Ik verdwijn de komende tijd dan ook even compleet uit beeld, zodat zowel de betrokkenen als ikzelf de nodige rust krijgen. Ik zal dus niet meer te horen zijn op MNM en zal niet aanwezig zijn op de voorstelling van Kamp Delta. (...) Ik wil graag eindigen met oprechte excuses, aan de betrokkenen die mijn gedrag als ongepast ervaarden. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen of ongepast te benaderen. Het spijt me als dat wel gebeurd is. Ik neem tijd om na te denken en aan mezelf te werken, en hoop jullie binnenkort terug te zien», schrijft hij op Instagram.