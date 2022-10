Mel C zorgt voor verwarring met doorzichtige outfit: «Hoe komt het dat je tepels verdwenen zijn?» (foto)

Melanie Chisholm, die we kennen als Mel C van de Spice Girls, krijgt op sociale media heel wat vragen over haar fotoshoot in het magazine Attitude. Meer bepaald over het feit dat ze poseert in een doorzichtige outfit.

Mel C werd woensdagavond gehuldigd op de Attitude Awards omwille van haar bijdrage aan de LGBTQ+ gemeenschap. De 48-jarige zangeres kreeg ook een plekje op de cover van het Britse tijdschrift Attitude. Daarop pronkt Sporty Spice in een doorzichtige outfit en lijkt het alsof haar borsten zichtbaar zijn. Of juist niet...

Tepelplakker

Ze deelde de foto op Instagram, waar sommige volgers de wenkbrauwen fronsten. «Hoe komt het dat je tepels verdwenen zijn?», «Hebben ze je tepels er uitgehaald of zo?!», «Is dat een tepelplakker of een tepel?», en «De tepelplakker is niet goed gelukt. Ik begrijp niet waarom ze die achteraf niet bijgewerkt hebben», lezen we onder meer in de reacties.