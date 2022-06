Margot Robbie en Ryan Gosling rolschaatsend gespot op de set van ‘Barbie’: «Ze zijn zo perfect»

Het aftellen naar de langverwachte Barbiefilm van Greta Gerwig (‘Little Women’, ‘Lady Bird’) kan nu echt beginnen, nu steeds meer beelden van de set het publiek bereiken. Eerder loste Gerwig zelf al enkele promobeelden van Margot Robbie als Barbie en Ryan Gosling als Ken.

Waarbij fans dolenthousiast reageerden op Robbie als Barbie, kwam er meer kritiek op de casting van Gosling. Volgens sommige fans zou Gosling (41 jaar) te oud zijn om de partner van de iconische Barbiepop te spelen. Margot Robbe zelf is 31.

«Iconisch»

Op de nieuwe rolschaatsfoto’s reageren fans dan weer wel unaniem positief. Zo merkten verschillende fans al opvallende gelijkenissen op tussen Margot Robbies skatepakje en de iconische ‘Hot Skatin’-Barbiepop. «Ik kan niet geloven hoe perfect ze zijn», schrijft iemand anders dan weer.

Maandag deden ook al beelden op sociale media de ronde van Margot Robie, al rolschaatsend met America Ferrera, bekend uit de serie ‘Ugly Betty’.

Sterrencast

Margot Robbie en Ryan Gosling zijn overigens niet de enige grote namen in Gerwigs Barbie-cast: ook Will Ferrell (‘Anchorman’), Emma Mackey (‘Sex Education’), Ncuti Gatwa (‘Sex Education’), Saoirse Ronan (‘Little Women’), en Simu Liu (‘Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings’) maken hun opwachting.

De film komt in 2023 in de zalen.