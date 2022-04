Margaux uit ‘De Bachelor’ deelt foto van een jaar geleden: «Ik at niet meer en wou zo mager zijn»

Margaux, die samen met Madieke in de finale zit van ‘De Bachelor’, heeft een openhartig bericht gedeeld waarin ze vertelt dat ze vorig jaar een stuk magerder was dan nu.

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg een volger aan Margaux of ze tips heeft om af te vallen. De 21-jarige communicatiestudente maakte echter duidelijk dat haar focus nu niet op afvallen ligt omdat ze zichzelf een jaar geleden te mager vond.

Andere levensstijl

Ze deelde een foto van toen en zei erbij dat ze destijds niet goed in haar vel zat. «Een jaar geleden zag ik er zo uit, maar toen was ik ook niet gelukkig. Ik at niet meer en wou zo mager zijn. Nu denk ik ‘wtf Margaux, doe effe normaal joh, je bent oké zoals je bent’. Mijn levensstijl veranderde naar dit: gezond eten, veel water drinken, veel fruit en genoeg beweging en dat werkt ook! Tijd maken om ook effectief iets te eten en niet snel iets naar binnen happen. Ik ben hier niet meteen het goede voorbeeld in», schrijft ze.