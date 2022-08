Mannen dagen vrouw uit om zwaar gewicht te heffen. Hun reactie nadien? HILARISCH! (video)

Alice Elizabeth is een influencer die regelmatig fitnesstrainingen deelt op TikTok. De 26-jarige vrouw zag onlangs hoe enkele mannen 120 kilogram aan het heffen waren. Ze sprak hen aan en zei dat ze dat ook kon. De mannen fronsten de wenkbrauwen en vonden dat ze het dan maar eens moest bewijzen. Alice twijfelde niet, zette zich achter de halter en kreeg het gevaarte tot vijf keer toe omhoog. De toekijkende keren geloofden hun ogen niet en dat is er duidelijk aan te zien.

Bewondering

Ze deelde een filmpje van het tafereel op TikTok, waar het maar liefst 39 miljoen keer bekeken werd. Haar volgers genieten van het spektakel. «Stuk voor stuk vernederd!», «Onderschat nooit een vrouw», «Zo zie je maar dat het niets te maken heeft met hoe zwaargebouwd je bent, maar met techniek en ademhaling», «De reactie van de man met de bril is goddelijk! Hij is niet alleen verbaasd, maar tevens vervuld van bewondering», «Vrouwen zijn niet minder sterk dan welke man ook», «Dit is wat we nodig hebben! We zijn allemaal mensen. Spieren discrimineren niet», lezen we onder meer in de reacties.