Madonna eerlijk over plastische chirurgie na ‘onherkenbare’ look op de Grammy’s

Twee weken geleden presenteerde Madonna de award voor ‘beste duo’ op de Grammy’s. Tijdens en na de show werd ze bespot voor haar ‘gladde gezicht’ en ‘dikke pruillippen’. Op sociale media kreeg ze het zwaar te verduren. Zo liet iemand online verstaan dat ze «dringend het verouderingsproces moet omarmen». Over één ding leken alle fans het eens: de zangeres is onder het mes gegaan.

«Slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie»

Een dag later verdedigde Madonna haar verschijning op Instagram: door de camera’s leek het alsof ze een ronder en gezwollen gezicht had. Ze beweerde het slachtoffer te zijn van leeftijdsdicriminatie en vrouwenhaat. “De wereld waarin we leven weigert om vrouwen ouder dan 45 jaar te eren”, schreef ze. “En heeft de neiging om haar te straffen als ze hard werkend en avontuurlijk blijft. Maar ik heb nooit excuses aangeboden voor de manier waarop ik eruitzie, en ga daar ook niet aan beginnen.”

Intussen kan de ster erom lachen. “Kijk eens hoe schattig ik ben nu de zwelling van de operatie is afgenomen”, grapt ze in een post op Twitter. Op de foto zien we Madonna achterover leunend in een gescheurde spijkerbroek en een 'Spiritually Hungry' hoed. Ze vertelde verder niet welke ingreep ze precies onderging of wanneer ze die liet uitvoeren.