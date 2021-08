‘Love Island’-makers vergeten blote borst van deelneemster uit programma te halen (foto)

Foutje in de Britse editie van ‘Love Island’, waarin een kandidate plots halfnaakt te zien was. De makers zagen dat wellicht over het hoofd, want de regels rond naaktheid zijn nochtans erg streng.

De Britse ‘Love Island’-kijkers kregen onlangs onbedoeld naakt voorgeschoteld op televisie. In het bewuste fragment zien we Abigail met een handdoek rond haar kapsel. In de achtergrond brengt een andere deelneemster make-up aan voor de spiegel. Op een bepaald moment zakt haar handdoek even af en komt haar borst in beeld.

Gechoqueerde kijkers

Verschillende kijkers trokken naar Twitter om het foutje aan te kaarten. «Van wie is deze borst?», «Dus niemand heeft het hier over die borst die in beeld kwam en gemist werd door de makers?», en «Zag ik nu net een borst in beeld?», klinkt het onder meer.

Strenge regels

Het incidentje is des te opvallender omdat er strenge regels gelden in de ‘Love Island’-villa. Zo mogen deelnemers niet in hun blootje staan bij elkaar. Ze mogen zelfs niet volledig naakt douchen.